В Баку, в американском посольстве, отметили День независимости Соединенных Штатов.

Как передает Report, в мероприятии принимали участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что данное мероприятие послужит еще большему укреплению отношений между странами, так как оно проводится в 30-годовщину установления дипломатических отношений между странами.

В ходе выступления Самир Шарифов отметил, что отношения между двумя странами развиваются в различных сферах, особенно в сфере энергетики и борьбы с терроризмом, и Азербайджан ценит поддержку США в реализации энергетических проектов.

По словам министра, сегодня Азербайджан предпринимает шаги для развития региона и в этом немалую роль может сыграть подписание мирного соглашения с Арменией.

Министр также выразил надежду, что США окажут Азербайджану поддержку в восстановлении освобожденных территорий.