При организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) в Приморском национальном парке в Баку состоялось торжественное мероприятие по случаю отмечаемого 22 июля Дня национальной печати и журналистики.

Как сообщает в четверг Trend, сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны Азербайджана. Затем был показан видеоролик о СМИ страны-победительницы под названием «День национальной печати — 146 лет».

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов сказал, что азербайджанская журналистика прошла большой и славный путь развития, будучи во все времена вестником передовых общественных идей.

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов в своем выступлении напомнил, что 22 июля 1875 года Гасан бек Зардаби, выпуская первый номер газеты «Экинчи», ставил перед собой цель просвещать людей, знакомить их с общественно-политическими, культурными и экономическими событиями в мире.

Руководитель аппарата Национального совета по телевидению и радио Фазиль Новрузов отметил в свою очередь, что азербайджанская печать вступила в новый этап развития после отмены цензуры в 1998 году.