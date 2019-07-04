В Баку открылся фестиваль ремесел

В центре Баку, на площади между Государственным академическим театром оперы и балета и Государственным театром юного зрителя, в среду состоялось открытие первого Республиканского фестиваля ремесел (I Respublika Sənətkarlıq Festivalı), сообщает Trend Life.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, общественные деятели, представители культуры и науки, зарубежные гости совершили экскурс по городку, и высоко оценили проведение фестиваля ремесел.

Абульфас Гараев в своем выступлении отметил, что фестиваль организован в рамках 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, который собрал в Баку 2500 делегатов из более чем 180 стран мира.

Проект реализуется в формате фестиваля-ярмарки и карнавала, где свои работы представили более 60 мастеров-ремесленников из Баку, Сумгайыта и Абшеронского полуострова, а также около 40 мастеров из регионов. Здесь установлены более сорока павильонов, которые создали своеобразный городок и формируют символическую «деревню ковроткачества», «квартал гончарного дела», «поселок медников», «национальных сувениров» и т.д. В рамках фестиваля организованы мастер-классы, где все желающие могут ознакомиться с технологией создания изделий ручной работы. Также созданы условия для таких видов искусств как wall art и street art.

Время работы фестиваля до 7 июля, с 9:00 до 21:00. В рамках мероприятия организованы концертные программы с 19:30-20:30.