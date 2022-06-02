Сегодня при совместной организации Милли Меджлиса, Великого Национального собрания Турции и международного Балканского университета начал свою деятельность 7-й Международный конгресс социальных наук.

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев, председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие местные и зарубежные спикеры. Конгресс был объявлен открытым после исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Открывая Конгресс со вступительной речью, ректор Хафиз Пашаев поприветствовал участников конгресса. Конгресс посвящен карабахской теме.

На мероприятии выступили Сахиба Гафарова, Мустафа Шентоп и другие.

Конгресс продлится до 4 июня. 3 дня конгресса пройдут в Баку, один — в Шуше.