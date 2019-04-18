В Баку обнаружили старинную баню

Появилась информация о том, что в ходе раскопок в окрестностях бакинской мечети «Тезепир» были обнаружены развалины старинной бани.

Пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики Фариз Гусейнов прокомментировал oxu.az данную информацию.

«На этой территории находилась баня. Несколько лет назад ее снесли, а печь бани осталась под землей. Эта баня находилась в частной собственности. Она не входит в список исторических памятников.

Во время раскопок обнаружили печь бани. В настоящее время наши сотрудники проводят проверку на данной территории», — сказал Ф.Гусейнов.