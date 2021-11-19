Старинную копию конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за $43,2 млн, сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby’s.

Эта печатная копия американская конституция является одной из 13 сохранившихся экземпляров распечаток, которые, в количестве 500 экземпляров, были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1787 года. На этом законодательном собрании была создана конституция США. Таким образом, эта конституция является старейшим в мире действующим основным законом.

Неизвестно, кто сумел приобрести лот.

Ранее группа криптоинвесторов заявила, что планирует купить копию Конституции США, выставленную на аукционе Sotheby’s.

За пять дней существовани группа сумела собрать Ethereum на сумму $4,3 млн, в то время как издание Конституции США оценивается в $15–20 млн.