В Баку горит Т/Ц Diqlas

26 марта в Баку загорелся торговый центр «Diqlas» расположенный в поселке 8-й километр. Возгорание произошло примерно в 7:50 утра по местному времени. Машины Государственная Службы Пожарного Надзора МЧС уже прибыли на место. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, это не первый случай возгорания торгового центра. В январе 2015 года «Diqlas» уже был объят огнем. Однако тогда ущерб был незначительным.

Как сообщает корреспондент Зеркало с места происшествия, огонь перекинулся на соседнее здание.

Сообщается, что на месте происшествия слышен взрыв. Как предположил сотрудник МЧС, это мог быть газовый баллон.

| 2019-03-26T08:45:39+00:00 26 марта 2019, 08:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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