Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении заявила о возникновении пожара в старейшем заповеднике страны «Хосровский лес», отметив, что на данный момент огнем охвачено три гектара территории, покрытой травой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, 26 июля оперативная группа, дежурившая в государственном заповеднике, обнаружила возгорание. На место происшествия незамедлительно были направлены четыре пожарные команды и 12 оперативных групп из подразделений спасательной службы МВД. Всего в ликвидации пожара задействовано 68 спасателей.

Сообщается, что к тушению пожара также привлечены силы полиции, сотрудники заповедника, экопатрульной службы, партнерских структур и местные жители. Кроме того, задействован вертолет Министерства обороны.

В сообщении указывается, что пожар был локализован. Пожарные-спасатели продолжают тушение огня на территории, покрытой травой, площадь которой составляет три гектара. Отмечается, что спасатели предотвратили распространение огня на труднопроходимые участки.