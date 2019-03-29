В Азербайджане удостоверения личности будут выдавать по новым правилам

В Азербайджане утвержден новый порядок получения удостоверения личности, сообщает в пятницу Trend.

Соответствующий вопрос нашел отражение в изменении к закону «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджане», обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Так, согласно поправке к ст. 7 закона (Виды государственной дактилоскопической регистрации) граждане, получающие удостоверение личности, будут проходить принудительную государственную дактилоскопическую регистрацию. Однако для граждан, которым не исполнилось 15 лет, при получении удостоверения не предусмотрена данный вид регистрации.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование, и принято.