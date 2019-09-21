В Азербайджане будет проведена стажировка для 349 учителей

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Как передает в пятницу Trend, целью стажировки является повышение эффективности деятельности преподавательского состава, анализ их профессионального совершенствования, оценка знаний и навыков учителей, а также составление персонального плана развития для каждого учителя, который пройдет стажировку.

К стажировке предусматривается привлечение 349 учителей из 21 общеобразовательных учреждений Управления образования города Баку.

Стажировка, которая продолжится три месяца, будет состоять из пяти этапов. При участии учителей будут проведены индивидуальные и групповые встречи.

Отметим, что к стажировке будут привлечены учителя, которые приняли участие в тренингах по использованию ИКТ, которые проводились Центром дополнительного образования «Инновационные технологии в образовании».

| 2019-09-20T23:14:23+00:00 21 сентября 2019, 07:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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