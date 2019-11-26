В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП

Следователи Управления МВД по Астраханской области выяснили, кто стал виновником жуткой аварии, которая произошла на 1301-м километре трассы Р-22 Тамбов — Волгоград — Астрахань 27 июля 2019 года.

В тот день практически лоб в лоб на автодороге на огромной скорости столкнулись две иномарки Dodge Nitro и Toyota Ipsum. Удар был таким, что от машин осталась только груда металла. Один человек в этом ДТП погиб, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В ходе следствия выяснилось, что виновником стал 24-летний гражданин Азербайджана. Это он на внедорожнике вылетел на встречную полосу.

«В аварии погиб водитель минивэна — 35-летний гражданин Казахстана. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, переломы ребер. У его 45-летнего пассажира врачи диагностировали травматический шок II степени, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы», — рассказал «Комсомольской правде-Волгоград» следователь отдела по расследованию ДТП Максим Алиев.

Все факты, доказывающие вину азербайджанца, собраны. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.