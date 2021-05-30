Дело гражданина Франции Бенжамана Бриера, задержанного в Иране в мае 2020 года по подозрению в шпионаже и «пропаганде против иранской политической системы», будет передано на рассмотрение Революционного суда. Об этом Agence France Press (AFP) сообщил в воскресенье адвокат Бриера Сейид Декхан.

«По окончании расследования прокуратура подтвердила обвинения, и прокурор готовит обвинительное заключение, после чего дело будет передано в Революционный суд для дальнейшего процесса», — сказал адвокат.

По сведениям AFP, гражданин Франции в настоящий момент находится в тюрьме города Мешхед на северо-востоке Ирана. Согласно данным адвоката, Бриер был задержан в связи с «фотографиями запрещенных территорий», которые он сделал с помощью беспилотного аппарата в природном парке в Иране. По словам родственников Бриера, он был арестован при пересечении иранской границы во время путешествия на фургоне.

В Иране шпионаж считается особо тяжким преступлением и карается смертной казнью, а за «пропаганду против политической системы» наказание может составлять от трех месяцев до одного года тюремного заключения. (ТАСС)