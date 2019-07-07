В Афганистане число пострадавших при взрыве увеличилось до 179

Количество пострадавших в результате взрыва в афганском городе Газни увеличилось до 179, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News .
Ранее сообщалось о 12 погибших и более 40 раненых после того, как смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв.
По данным телеканала, пострадавших, большая часть из которых гражданские лица, доставили в больницы. Агентство Пажвак сообщило, что среди пострадавших 36 детей.
Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом. «Террористическое нападение талибов возле частной школы в городе Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности», — написал пресс-секретарь в Twitter.
| 2019-07-07T13:12:22+00:00 7 июля 2019, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss