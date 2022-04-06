Скончался один из пострадавших при взрыве на объекте в Сабаильском районе — Фергана Эйнуллаева 1999 года рождения.

Как сообщили в TƏBIB она была одной из тяжелораненых пациентов в реанимации с ожоговыми травмами III степени 60-62 процентов тела.

В результате инцидента в ночном клубе 37 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.

Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 12 человек. 9 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB.

Напомним, что из подведомственных TƏBIB учреждений в одну из частных больниц были переведены 2 человека, состояние которых находится в критическом состоянии.

Отметим, что из пострадавших в настоящее время состояние одного из 4 человек, находящихся в реанимации в подведомственных медучреждениях, оценивается как критическое, состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении — как стабильно тяжелое, состояние еще троих -как средней тяжести.

Всего из на амбулаторное лечение направлены 9 человек.