Уступок сепаратистам не ожидается

10 ноября в Испании состоятся досрочные выборы в парламент. Они были объявлены, чтобы выйти из политического тупика, возникшего после первых выборов в апреле. Это будут уже четвертые выборы в стране за последние четыре года. И конечно интересно, как эти голосования отразятся на судьбе мятежной северо-восточной автономии Испании – Каталонии, где по сей день не стихают волнения сторонников отделения от королевства.

Меж тем, на днях дополнительные силы государственных органов правопорядка – Национальной полиции и Гражданской гвардии — были направлены в Каталонию для гарантии нормального проведения парламентских выборов. Об этом объявил и.о. премьера Педро Санчес.

«Мы направили большое количество представителей сил правопорядка, чтобы гарантировать нормальное проведение выборов», — заявил Санчес в интервью RTVE. Он также отметил «отличную координацию с каталонскими правоохранительными органами Mossos de Escuadra», чего, по словам Санчеса, не было в 2017 году, во время проведения незаконного референдума о независимости и после него. По словам и.о. премьера, «гарантия безопасности нормального проведения выборов» — обязанность «всех политических институтов».

Ужесточение мер вполне объяснимо. На днях сепаратисты устроили акции против приезда самого короля Испании Фелипе VI де Бурбона. Тысячи вышли на улицы Барселоны, протестуя против его визита. Они разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: «В Каталонии нет короля!».

Некоторые протестующие, как передают информагентства, безуспешно пытались прорваться в кварталы, оцепленные полицией для приема королевской семьи — улицы были перекрыты грузовиками и металлическими заграждениями.

В это время Фелипе VI вместе с женой и двумя дочерьми принимал участие в церемонии награждения молодых предпринимаетелей, ученых и художников. Фелипе VI приехал в Барселону на вручение премий Фонда принцессы Жироны. На церемонии он говорил, что Каталония ассоциируется у него с солидарностью, взаимоуважением и гражданским самосознанием: «Эти ценности без сомнений представляют все лучшее, что было в истории Каталонии. Но они не могут оставаться лишь памятью о прошлом, — они должны быть частью настоящего и будущего, где нет места насилию, нетерпимости и неуважению к правам и свободам других».

Вручение королевских премий молодым талантам традиционно проходило в Жироне, однако на фоне протестов под лозунгами за независимость городской совет объявил короля персоной нон-грата и церемонию пришлось перенести в Барселону. Мероприятие не стали отменять, несмотря на то, что ситуация в регионе обострилась после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков-сепаратистов к заключению на сроки до 13 лет по делу о провозглашении независимости.

Тем временем, в преддверии воскресного голосования, пять основных партийных лидеров, претендующих на власть в Испании, изложили свои позиции по каталонскому кризису.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес пообещал, что если его Социалистическая партия будет переизбрана, он изменит закон таким образом, чтобы организация несанкционированного властями референдума о независимости считалась серьезным преступлением.

Но он также добавил, что, по его мнению, «это не кризис, связанный с желанием обрести независимость, эта ситуация возникла, поскольку пространство для диалога сузилось, его требуется расширить, и тогда возможность конфронтации между самими каталонцами постепенно будет исчезать».

Тут он явным образом намекнул на то, что не менее половины каталонцев вовсе не жаждут отделения от Испании.

Лидер главной оппозиционной Народной партии Пабло Касадо заявил, что возглавит консервативное правительство, «у которого не трясутся ноги», когда дело касается решения проблемы сепаратизма.

А крайне правый лидер партии Vox Сантьяго Абаскал пошел дальше и призвал «арестовать, надеть наручники и предать суду» нынешнего главу Каталонии, президента Женералитата Жоакима Торру.

Кстати, согласно опросам, социалисты вновь выйдут на первое место. А они, как ясно из слов действующего премьера Санчеса, миндальничать с сепаратистами отнюдь не намерены. И даже наоборот.