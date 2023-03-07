С момента обретения Арменией своей независимости внешнеполитическое ведомство этой страны демонстрирует беспардонность, лицемерие и откровенную глупость. Не стало исключением и последнее заявление замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна по поводу вооруженного инцидента 5 марта на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Так, Геворкян заявил, что «Азербайджан стал злостным нарушителем международного права». От подобной наглости можно даже опешить. Замминистра иностранных дел Армении на встрече с главами дипломатических миссий вдруг вспоминает про международное право, чьи нормы и принципы эта страна цинично и лицемерно нарушала на протяжении всего периода оккупации международно признанных территорий Азербайджана. Да еще и обвиняет азербайджанскую сторону в том, что Баку «грубо нарушает» режим прекращения огня, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Геворкян явно незнаком с текстом вышеназванного заявления иначе бы знал, что единственный маршрут, который может быть использован между Карабахским экономическим районом Азербайджана и Республикой Армения — это дорога Ханкенди-Лачин. А как известно вооруженный инцидент произошел на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. И тут Геворкян должен был уже понимать, что злостным нарушителем международного права предстает Армения, с территории которой по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу пытались провезти оружие.

Геворкян пытался из кожи вон вылезти перед главами дипломатических миссий, чтобы обвинить Азербайджан, но сам факт того, что Армения вопреки положениям трехстороннего заявления продолжает поставки оружия незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, красноречиво говорит сам за себя. Геворкян косвенно признал, что Армения продолжает вооружать карабахских сепаратистов. Иными словами, власти Армении все еще продолжают осуществлять военную агрессию против Азербайджана.

Замминистра также заявил, что азербайджанская сторона провела операцию против якобы невоенной цели. В таком случае кто же убил и ранил азербайджанских военнослужащих в ходе данного инцидента?

Подобный вопиющий случай лишний раз показывает, что Армения не намерена выполнять взятые на себя обязательства, исходящие из трехстороннего заявления. Ереван стремится сохранить незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана. И более того, продолжает снабжать их оружием.

Вдобавок распространённая по данному инциденту информация со стороны Министерства обороны России наталкивает на определенные мысли. Вооруженные сепаратисты в информационном бюллетене российского Минобороны были представлены в качестве сотрудников милиции, несущих «паспортно-визовую службу». Этой формулировкой командование российского миротворческого контингента пытается прикрыть факт своего покровительства карабахским сепаратистам.

На дороге Лачин-Ханкенди с декабря прошлого года протестуют азербайджанские экоактивисты и по этой причине провезти незамеченным оружие из Армении в Карабах не получается. И Армения решила воспользоваться дорогой Ханкенди-Халфали-Туршсу. Все эти действия говорят о том, что власти Армении лишь на словах говорят о готовности заключить мир с Азербайджаном. И даже наличие дислоцированных в этой зоне российских миротворцев, на которых возложены задачи по обеспечению безопасности, не гарантирует в будущем повторения подобных инцидентов. Все эти факторы требует решительных шагов со стороны Азербайджана для снижения военной напряженности и обеспечения своего полного суверенитета над Карабахским регионом.