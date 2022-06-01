Президент США Джо Байден в своей статье для газеты The New York Times заявил, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России, передает ТАСС.

«Я не буду оказывать давление на украинское правительство, чтобы оно пошло на территориальные уступки. Ни публично, ни в частных беседах. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам», — заявил глава Белого дома, отметив, что не намерен принимать решения, которые касаются Украины, без ведома руководства этой страны.

Также он возложил на РФ ответственность за прекращение переговорного процесса между Киевом и Москвой. По словам американского лидера, Соединенные Штаты «продолжат работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров».

«Быть рядом с Украиной в трудную минуту — это не просто правильно. В наших жизненных национальных интересах — поддерживать мирную и стабильную Европу, давая понять, что правда не на стороне силы», — указал политик.