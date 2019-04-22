Умер известный голливудский продюсер

Американский продюсер кино и телевидения Стив Голин, участвовавший в создании фильмов «Выживший», «В центре внимания», «Дикие сердцем» и других, скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

По информации издания, Голин много лет вел борьбу с раком.

Он известен как продюсер таких фильмов, как «Вавилон», «Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем», «Игра», «Выживший», «В центре внимания».

Фильм «В центре внимания», над которым работал Голин, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм», а фильм «Выживший» и сериал «Мистер Робот» получили награды «Золотой глобус».