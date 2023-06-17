Голливудский композитор Ханс Циммер сделал предложение своей девушке во время концерта на лондонском стадионе O2 Арена, сообщает Deadline.

Автор музыки к блокбастерам Кристофера Нолана прервал свое выступление и обратился к возлюбленной, кинопродюссерке Дине де Луке, с просьбой подняться к нему на сцену.

«Зачем я попросил тебя подняться сюда? Я собираюсь задать тебе один важный вопрос. Ты закрыла входную дверь? Молоко в холодильнике? У нас есть сорбет в морозилке? На самом деле, нет. Мой вопрос: ты выйдешь за меня», — произнес со сцены Циммер.

Де Луке ответила утвердительно. После этого композитор исполнил композицию «Time» из фильма «Начало» Кристофера Нолана.

Впервые Циммер и де Луке совместно вышли в свет на 87-й церемонии премии «Оскар» в 2015 году. До этого композитор был дважды женат. Его первой женой была модель Вики Кэролин, с которой он развелся в 1992 году. А второй женой стала Сюзанна Циммер, в браке с которой у композитора родилось трое детей. В 2020-м году пара официально оформила свой развод. (Газета.Ру)