Умер экономист Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Ему был 41 год. Информацию о кончине экономиста подтвердила в Facebook его помощница Алина Жестовская.

По данным телеканала, Исаев скончался в поезде.

О смерти экономиста также пишет Telegram-канал Mash. По его данным, Исаев, возвращаясь в столицу из Тамбова, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков. Его тело доставили на Павелецкий вокзал, добавляет канал.

Никита Исаев — директор Института актуальной экономики, политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия». Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития.