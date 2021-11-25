Турецкая лира побила все антирекорды. Несмотря девальвацию и сопутствующую ей огромную инфляцию, правительство Эрдогана говорит своему населению, что это связано с экономической атакой Запада на Турцию. При этом они аргументируют свою позицию тем, что Турция побила все рекорды по экспорту и производству. Однако эти заявления не смягчают ситуацию.

С другой стороны, на фоне роста цен на энергоресурсы курс рубля также подешевел в отношении доллара и евро. Кроме того, как отмечают большинство аналитиков, инфляция и девальвация – это общемировой тренд, а не проблема отдельно взятой страны.

О том, какие экономические процессы сейчас развиваются в регионе, рассказал в интервью # российский экономист Дмитрий Голубовский:

— Сейчас мы наблюдаем серьезный экономический кризис в Турции. Лира падает, а правительство считает это атакой на экономику со стороны Запада. Что на самом деле происходит в экономике Турции на ваш взгляд?

— Обвинение Запада в проблемах, на мой взгляд, просто элемент внутренней политики. Никто специально не атакует турецкую лиру, так же как никто не атакует специально, например, бразильский реал или мексиканское песо, которое за три недели упало на 5%. Рубль – такая же история, падение на те же 5% за те же три недели. У нас в России тоже ругают Запад, который грозит санкциями. Это – сказка для внутреннего пользования. Все валюты развивающихся стран падают из-за резкого роста долларовой доходности на вторичном долговом рынке, которая, в свою очередь, реагирует на высокие инфляционные ожидания в США.

Лира, конечно, выделилась из общего тренда снижения своим обвалом, и это легко объясняется тем, что инвесторы утратили доверие к Центробанку Турции. Монетарная политика должна проводиться одним институтом. Когда она одновременно проводится Центробанком и президентом, как это, фактически, сейчас делается в Турции – это двоевластие, и инвесторы к такому управлению относятся очень плохо.

— Мы наблюдаем, как падает рубль, а также происходит сильная инфляция в европейских странах. Какие процессы идут в мировой экономике?

— В мире началась стагфляция. Это такое состояние экономики, когда высокая инфляция убивает экономический рост. Экономический рост не поспевает за инфляцией. В последний раз это явление наблюдалось в 70-х годах прошлого века, и это было достаточно непростое время для глобальной экономики, когда низкие темпы роста сочетались с высокой инфляцией и высокой безработицей. Долго ли это состояние продлится сейчас – сказать трудно, слишком много факторов неопределенности. Хорошая новость для сырьевых стран тут лишь в том, что сырье останется относительно дорогим, а финансовые инструменты, связанные с сырьем, будут в этот непростой период использоваться для страхования инфляционных рисков.

— Насколько мир готов к новому глобальному экономическому кризису?

— Кажется, что абсолютно не готов. В истории был лишь один прецедент двойной рецессии – в 80-е годы прошлого века. Тогда она случилась именно вследствии стагфляции, и завершила ее. Случилась при очень схожих с сегодняшними макроэкономических обстоятельствах. Да, риски повторной рецессии растут, и ни правительства, ни инвесторы, которые все еще пребывают в эйфории от фантастического роста фондовых рынков в последние полтора года, к этому не готовы. Кризис может грянуть внезапно и быть жестоким. Возможно, он уже на пороге.