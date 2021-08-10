Как отмечают аналитики Bloomberg, эпоха дешевого газа прошла, и сегодня цена на этот природный энергоноситель составляет #540 за 1000 куб, что еще не является пределом. Однако повышение цен на газ и переход на голубую и «зеленую» энергетику повлечет за собой цепочку событий, и первое что — общемировую инфляцию.

О том, почему цены на газ растут и к каким процессам это приведет, рассказал в интервью # российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Сейчас цены на газ на мировых рынках бьют рекорды и уже достигли #540 за 1000 кубметров. Ряд аналитических центров считают, что эпоха дешевого газа завершена. Чем вызван такой рост цен на газ? Почему вдруг спрос так сильно вырос?

— В моменте цена на газ взлетела в Европе из-за аномальной жары, которая сейчас царит там. Очень большие объемы топлива, сжигаемого из-за высоких энергозатрат на кондиционирование, не дают восстановиться запасам газа в хранилищах. При этом «Газпром» до недавнего времени не спешил наращивать поставки, используя такую политику как дополнительный фактор давления на Германию и ЕС в вопросе поддержки завершения проекта «Северный Поток-2».

Проекту, наконец-то, дали возможность запуститься, США и Германия договорились о снятии с него санкций в обмен на гарантии германской стороны, что она заморозит поставки по этой трубе в случае, если между Россией и Украиной вспыхнет новая локальная война. Однако возможности «Газпрома» по быстрому наращиванию экспорта тоже ограничены, в силу чего цены на газ в Европе еще некоторое время останутся аномально высокими, и это поддержит цену газа во всем мире, так как она до определенной степени выравнивается рынком СПГ.

— Сейчас многие страны говорят о «зеленой энергетике» и отходе от традиционных видов топлива, таких как нефть. Но при этом мы видим рост цен на газ. Как вы считаете, станет ли газ новым драйвером экономики вместо нефти в таких энергодобывающих странах, как Азербайджан?

— Да, именно так и будет. Есть аналитики, которые еще несколько лет назад говорили, что конец эпохи нефти – это начало эпохи газа, и они окажутся правы. «Зеленая энергетика» ветряков и солнечных батарей пока что не в состоянии полностью заменить углеводороды, и еще долгое время не сможет этого сделать.

Газ, как топливо, экологически чище угля и нефти, а это значит отказ от угля, а затем и от нефти в качестве топлива во всем мире, в первую очередь, в пользу замены их на газ. Газодобывающие страны станут бенефициарами этой трансформации. У Азербайджана, в связи с этим, большие перспективы.

— Не приведут ли все процессы, которые развиваются вокруг энергетического рынка, к инфляции и росту цен на производственную продукцию?

— Естественно, приведут. Карбоновые налоги и сокращение потребления угля и нефти в развитых странах регулярными мерами приведут к поддержанию стабильно высоких цен на электроэнергию, что выльется в рост цен на товары. «Озеленение» глобальной энергетики – очень капиталоемкое дело, которое приведет еще и к росту цен на цветные металлы. Сырье в обозримой перспективе будет дорожать, и глобальная инфляция останется на довольно высоком уровне.

Времена двухпроцентной инфляции долларовой массы остались в прошлом, и надолго, если не навсегда. И это признается даже чиновниками ФРС. Это, конечно, не обрадует бедные страны, которые, в конечном итоге, сильнее пострадают от т.н. «энергоперехода», затеянного развитым миром. Но климатическая повестка прочно утвердилась на первом месте в приоритетах глобальной политики, экологи убедили политиков, что сокращение выбросов – архиважно для будущего планеты, и соответствующие меры будут предприниматься несмотря ни на что.