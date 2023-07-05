Несколько дней назад, а точнее, 20 июня прошло заседание комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, в ходе которого основное внимание было уделено «лекарственной» проблеме. Принявший тогда участие в заседании заместитель министра здравоохранения Расим Исмайлов отметил, что «сегодня цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран».

По его словам, обычно цены на лекарства в Азербайджане сравниваются с ценами на лекарственные препараты в Турции: «В Турции 70-80% лекарств отечественного производства. Там другой подход к регулированию цен. Тарифный совет, министерства здравоохранения и экономики ведут серьезные дискуссии по определению ценовой политики. В настоящее время у нас есть несколько предложений, кардинально отличающихся от имеющихся механизмов».

Вчера уважаемый замминистра Расим Исмайлов повторил эту мысль, но с некоторыми добавлениями, которые, уверен, явятся для населения страны утешающим фактором.

«Во многих случаях сравнивают цены на лекарства в Азербайджане с ценами в Турции. Но если мы посмотрим, то увидим, что большинство лекарств там отечественного производства. Как, например, природный газ и дизельное топливо у нас дешевле, чем в Турции, следует принять как должное, что лекарства там дешевле. По такой логике гражданин Турции может сказать, что в Азербайджане цены на газ низкие, а почему в нашей стране высокие?!», — «газифицировал» лекарственную проблему замминистра.

Чего греха таить, в Азербайджане действительно цены на лекарственные препараты порой зашкаливают. То ли азербайджанцы уж очень сильно любят болеть или им некуда деньги девать, разве что на лекарства, но и в том и другом случае фармацевтические воротилы довольно умело этим пользуются. Особенно лекарственный бизнес расцвел в период пандемии коронавируса. Цены иногда достигали астрономических цифр, но, как говорится, здоровье, а иногда и жизнь, дороже. Справедливости ради стоит отметить, что пандемия положительно сказалась на материальном благосостоянии акул лекарственного бизнеса по всему миру, но нас, конечно же, больше интересует Азербайджан.

А вообще, отрадно, что наши некоторые чиновники научились не только рапортовать о небывалых успехах в той или иной отрасли, но и признавать наличие проблем. Как это делает замминистра Расим Исмайлов. Только вот не совсем понятно и вписывается в логику объяснение самой проблемы. Причем тут дешевый газ и дорогое лекарство? Согласитесь, что довольно странный способ подсластить «горькую пилюлю».

А если вдруг завтра руководство SOCAR отплатит тем же способом, и аргументируя дороговизну лекарственных средств, решит поднять цены на газ? Тем более, что наличие «голубого топлива» в зимнюю пору благотворно сказывается на здоровье людей, а за это удовольствие нужно платить.

Между тем, высокие цены на лекарства в Азербайджане объясняются не только лишь слабым развитием отечественного фармацевтического производства. А попытка нивелировать дороговизну дешевым газом и вовсе неудачная идея.

Ну, если замминистра не устраивает сравнение цен с Турцией, то для примера возьмем соседнюю Грузию. Грузия активно импортирует лекарственную продукцию из Турции, что позитивно отразилось на ценах.

Так, в марте прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашивили сообщил, что стоимость лекарств сократилась на 60-80% из-за поставок из Турции.

По его словам, открытие грузинского рынка для препаратов из Турции произошло в середине января 2022 года, мера была принята для увеличения конкуренции на рынке и снижения цен.

«Мы начали процесс снижения цен на лекарства. Мы открыли турецкий рынок с тем условием, что поступят лекарства только высокого стандарта», — сказал Гарибашвили.

Но и это не все. Дело в том, что Грузия занимается реэкспортом лекарств, в том числе, и в Азербайджан, что сказывается на их низкой стоимости в самой стране, и, естественно, на высокой стоимости в Азербайджане.

Так, за семь месяцев прошлого года в Грузию было импортировано лекарств на 234,207 млн долларов, на реэкспорт пошли лекарства на 47,597 млн долларов. Всего Грузия перепродала импортные лекарства в 26 стран, на первом месте из которых стоит Узбекистан, куда было продано лекарств на 28,79 млн долларов. На втором месте Азербайджан — 10,103 млн долларов.

Возникает вопрос: почему Азербайджан, имеющий тесные экономические связи с Турцией, не импортирует лекарства напрямую, а пользуется благами грузинского реэкспорта? Для того, чтобы понять, что второй вариант обходится дороже, не обязательно быть асом в экономической науке.

И дешевый газ в связке с лекарством абсолютно ни при чем. В Грузии нет не только дешевого газа, там вообще нет газа. Соседнюю страну газифицирует Азербайджан. В Грузии же станут добывать «голубое топливо» лишь в 2024 году.

А вообще нашим чиновникам пора избавиться от привычки применять в своей деятельности сравнительную методологию. Был у нас один небезызвестный чиновник, «большой друг» журналистов, экс-глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедов. Уж очень любил он бахвалиться тем, что в Азербайджане самая низкая цена на проезд в метро по сравнению с другими ведущими странами мира. При этом, он «забывал» такой «несущественный нюанс», как сравнение со средней заработной платой.

Но если уж так невмоготу, то опять же есть грузинский пример.

С января 2023 года в Грузии ограничения на цены будут применяться к лекарствам от хронических и онкологических заболеваний. Со второго квартала – к любым другим рецептурным лекарствам. До конца 2023 года – ко всем.

«Санкции за нарушение включают предупреждение за первый случай. В случае повторного нарушения штраф составит от 5 000 до 45 000 лари (около $2 000 — $15 000) для аптек розничной сети, а также дистрибьюторов и оптовиков», — сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

По предварительным расчетам правительства, установление «потолка» цен удешевит лекарства в среднем на 40 процентов. Впрочем, наиболее оптимальный вариант, когда котлеты все же будут отделены от мух…