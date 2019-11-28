Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях в $2 миллиона

Украина оценила ущерб, причиненный Россией кораблям, которые были захвачены в Керченском проливе год назад и недавно возвращены украинской стороне, в 2,3 миллиона долларов. Об этом, как передает Голос Америки, сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению, заявил украинский дипломат. По словам Лоссовского, на кораблях «присутствуют признаки мародерства» – там полностью или частично снято вооружение, также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество.

18 ноября Россия передала Украине и захваченные российскими пограничниками год назад в Керченском проливе украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев их, заявил, что катера не на ходу, так как россияне их «угробили», похитив не только боеприпасы, но и оборудование, и даже сантехнику, включая унитазы.

В ответ ФСБ России опубликовал видео процесса передачи судов. Представители украинской стороны никаких претензий об их состоянии не высказывают. Также на кадрах в одном из помещений виден белый унитаз.

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей в порту города Очаков заявил, что обратится к России с требованием вернуть пропавшее оборудование и вооружение с украинских кораблей. Зеленский вновь поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября.