УЕФА скрыл проблемы ПСЖ с правилом финансового фейр-плэй

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы, которые имелись у «Пари-Сен-Жермен» в 2017 году с правилом финансового фейр-плэй, сообщает New York Times.

У источника оказались документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении подписаний парижским клубом летом 2017 года Неймара у «Барселоны» и Килиана Мбаппе у «Монако». На основании имеющихся данных было сделано предположение, что главная футбольная организация в Европе содействовала тому, чтобы «ПСЖ» не понес наказание за огромные траты в одно трансферное окно.

На исход расследования повлияли тесные связи катарских владельцев «Пари-Сен-Жермен» и УЕФА. Так, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, а компания beIN Media Group, принадлежащая катарским шейхам, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.

championat.com

| 2019-07-25T15:00:58+00:00 25 июля 2019, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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