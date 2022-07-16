Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати и глава Минфина США Джанет Йеллен провели переговоры на Бали. Встреча прошла на полях заседания министров финансов и управляющих центробанков стран «Большой двадцатки» (G20).

Как передает Anadolu, министры обсудили перспективы финансового сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном.

«Подчеркнута необходимость продолжения целеустремленной работы для реализации потенциала двусторонних торговых отношений и дальнейшего увеличения взаимных инвестиций», — написал Небати по итогам встречи в Twitter.

В Минфине Турции сообщили, что Небати и Йеллен обменялись мнениями о вызовах, стоящих перед мировой экономикой, таких как: рост цен на энергоносители и сырьевые товары, энергетическая и продовольственная безопасность.