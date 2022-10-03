Банк Credit Suisse, клиентами которого были попавшие под санкции российские миллиардеры, оказался в центре финансового шторма. Moscow Times пишет, что акции банка, второго по размеру активов в Швейцарии и одного из крупнейших в мире, переживают обвал, которого не видели ни разу за его почти 170-летнюю историю: с начала года они упали уже на 60% (в том числе на 12% в понедельник).

Некоторые участники рынка опасаются, что Credit Suisse придется проводить допэмиссию акций, чтобы пополнить капитал. 23 сентября Reuters сообщило, что банк интересовался мнением акционеров о возможной допэмиссии. Инвестбанковское подразделение Credit Suisse находится в сложном финансовом положении, и руководство рассматривает варианты его реорганизации. Она может включать разделение инвестбанка на три части, создание «плохого банка» для перевода туда проблемных активов, продажу прибыльного бизнеса и уход с рынка США.

При этом банк в Швейцарии остается прибыльным, сильный бренд сохраняется у глобального подразделения частных банковских услуг, хотя среди его клиентов было немало богатых россиян, чьи активы теперь заморожены в результате санкций.

За последний месяц акции Credit Suisse упали более чем на 25%, и в пятницу гендиректор Ульрих Кернер разослал сотрудникам письмо, в котором уверил, что у банка достаточно капитала. При этом он признал, что для банка, который готовит реорганизацию, наступил «критический момент». В выходные менеджеры Credit Suisse обзванивали акционеров и клиентов, уверяя, что финансовое положение банка прочно, у него достаточно капитала и ликвидности, пишет Financial Times со ссылкой на сотрудников банка.

Клиентами подразделения по управлению благосостоянием Credit Suisse были, в частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман.