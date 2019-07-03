Удешевление страхуемых вкладов поддержит крупные банки

Решение понизить максимальные ставки по вкладам населения в национальной и иностранной валюте, которые охвачены полной гарантией, преследует целью поддержать более крупные и относительно здоровые банки, полагает банковский эксперт Акрам Гасанов.

В беседе с корреспондентом # эксперт назвал несколько причин этого решения, отметив, что в первую очередь сложно не вспомнить многолетнюю проблему чрезмерно дорогих банковских кредитов.

«По идее, ставки по вкладам должны повлиять на стоимость кредитов. И если банки привлекают деньги по низким ставкам, они должны выдавать более дешевые займы. Однако в условиях Азербайджана это правило не работает, прочем, как и бездействует учетная ставка Центробанка», — уверен наш собеседник. По его свидетельству, ставки по вкладам незначительно повлияют на стоимость банковских кредитов.

Влияние это будет несущественным и не в той пропорции, поскольку причиной высокой стоимости кредитов являются большие риски и проблемы банковского сектора, уходящие в плоскость институциональных и законодательных проблем, несовершенства судов, практики правоприменения, коррупции, расходов кредитно-финансовой сферы, длительных судебных процессов и прочее.

«Естественно, банки закладывают свои риски, в том числе риски неплатежеспосбности заемщиков, в стоимость кредитов, — продолжил Гасанов. — Эти риски никуда не делись. И пока не будут завершены судебно-правовые реформы, усовершенствовано законодательство и не изменится институциональная среда, они сохраняются».

Другой причиной понижения максимальных ставок по страхуемым вкладам собеседник назвал продленный еще на год закон «О полном страховании вкладов», предполагающий, с его слов, существенную нагрузку на Фонд страхования вкладов и государство. Понизив ставки, удалось добиться снижения рисков на случай возможного банкротства банков.

«Есть и третья причина и мне она кажется более реалистичной. Думаю, решение уменьшить ставку по страхуемым кредитам принято в интересах крупных и относительно здоровых банков, — полагает Гасанов. — Дело в том, что крупные банки выдают кредиты относительно дешево, если сравнивать с прочими финансовыми структурами. Такие банки и вклады привлекают по сравнительно низким процентным ставкам. И если по кредитам они более конкурентоспособны, по вкладам ситуация прямо противоположная».

Скажем, крупный и относительно здоровый банк привлекает вклады под 10% и выдает кредиты под 18-20%, а менее надежный игрок этого рынка привлекает деньги под 15% и выдает их под 25- 30%. Складывается ситуация, когда в сегменте кредитования более привлекательны условия крупных и здоровых финансовых организаций. При этом вклады утекают в менее здоровые банки, предлагающие более высокие проценты и полную государственную гарантию на случай банкротства такого банка. Проще говоря, зачем вкладывать деньги в более надежный банк под 10%, если можно положить депозит под 15% в менее надежную финансовую структуру, но с условием его полного страхования?

«Таким образом, создавалась не совсем здоровая конкурентная среда, — оценил ситуацию эксперт. — Новое решение принято в интересах крупных банков. Теперь они более привлекательны для вкладчиков. Вполне возможно, таким образом, создаются условия для ликвидации некоторых банков. Полагаю, что иные нездоровые финансовые организации собираются закрыть и предварительно создают условия для перетока вкладов в портфели крупных банков. Это позволит сократить расходы, связанные с банкротством».