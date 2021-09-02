Хотя последствия пандемии играют особую роль в увеличении объемов проблемных кредитов, дорогостоящая кредитная политика банков, в том числе финансирования без проверки платежеспособности, в ряде случаев не обошлась без последствий.

Сумма просроченных кредитов на 1 августа этого года составила 937,5 млн манатов и это на 2,5% больше, чем на 1 июля. Проблемные кредиты выросли на 5% по сравнению с началом года, а за последний год уменьшились на 11,8%. На конец июля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,1%. Этот показатель составлял 6,1% на конец прошлого года и 7,3% на конец июня прошлого года.

В то же время возникла большая разница между дивидендами по депозитам и кредитными процентами. По словам депутата Милли Меджлиса, эксперта Вугара Байрамова, иные банки либо не выплачивают проценты по дивидендам в иностранной валюте, либо же начисляют незначительные дивиденды. Уменьшились и дивиденды по депозитам в национальной валюте.

Но несмотря на падение дивидендов по вкладам, заметного снижения процентных ставок по кредитам не наблюдается. При этом высокие процентные ставки по кредитам влияют на рост показателей проблемных кредитов. По мнению депутата, в этой связи Центробанку следует предпринять системные меры по оптимизации процентных ставок и повышению доступности кредитов.

Между тем, из опубликованной Центробанком статистики следует, что высокая разница между ставками по банковским кредитам и процентными ставками по депозитам сохраняется. Так, по данным Центрального банка, банки предлагают долларовые ссуды по средней ставке 5,18%, а по депозитам в иностранной валюте выплачивают в среднем 1,76%. Официальная статистика показывает, что разница между кредитами в иностранной валюте и дивидендами по депозитам достигает трехразовых значений. Иными словами, банки предлагают полученные от вкладов средства в виде кредитов в три раза дороже.

Скажем, в среднем по манатным депозитам выплачивается 8,62%, а средняя процентная ставка по кредитам в манатах — 13,75% годовых. По кредитам для физических лиц — более 16%.

«Сравнение официальных данных показывает, что между средними процентными ставками по кредитам в манатах и ​​дивидендами по депозитам сложилась значительная разница. При этом озвученные Центробанком цифры тоже усредненные. В большинстве системно значимых банков процентная ставка по депозитам в манатах не превышает 6%, а дивиденды по депозитам в иностранной валюте практически не выплачиваются», — говорит он, отмечая важность соблюдать баланс между ставками по кредитам и вкладам.

А главное, добиваться более дешевых заемных средств. При этом понятно, что для оптимизации процентных ставок желательно использовать больше методов стимулирования, нежели административных мер. Так, Центробанку следует расширить систематические и более целенаправленные меры по усилению конкуренции в банковском секторе. Доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов также считает, что Центробанку следует поработать над расширением доступа отечественных банков к длинным и дешевым деньгам. Поскольку высокие ставки коммерческих банков не способствует ни увеличению деловой активности, ни стимулированию экономического роста, ни улучшению социальных показателей, оказывая негативное влияние на благосостояние населения.

Вместе с тем Мамедов отмечает необходимость дифференцировать процентную политику по отдельным секторам экономики, согласуя ее с уровнем рентабельности в каждом отдельно взятом секторе. И если применительно к финансовому сектору уровень рентабельности достигает 30-40% и выше, в реальном секторе средний уровень рентабельности колеблется в районе 5-8%. Необходимо добиться того, чтобы банковская маржа по кредитованию реального сектора не превышала 1-2%, уверен экономист.