Власти США продолжают опускать «финансовый занавес» над российской экономикой, отрезая все больше банков от возможности проводить долларовые операции.

В пятницу, к годовщине начала войны в Украине, американский Минфин объявил о расширении санкции против банковского сектора РФ, включив в «черные списки» еще 11 кредитных организаций.

Под блокирующие меры с заморозкой всех активов и запретом на любые операции попал Московский кредитный банк — 7-й в России по размеру активов и 9-й по объему вкладов физлиц.

Банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть», привлекавшая с помощью банка валюту через сделки обратного репо, с июня отключен от системы SWIFT, а в декабре попал под блокирующие санкции Евросоюза. Аналогичные меры США закроют для него возможность проводить операции с американскими банками и иметь корреспондентские счета в Штатах, через которые осуществляются долларовые расчеты.

Также под американские санкции попали банк «Уралсиб» (24-е место по размеру активов), Уральский банк реконструкции и развития (28-е место), МТС-Банк (32-е место), недавно открывший офис в ОАЭ — одном из главных антисанкционных хабов.

Кроме того, без долларовых корсчетов остались Металлинвестбанк (47-е место), Ланта-Банк (109-е место), банк «Зенит» (35-е место), банк «Санкт-Петербург» (18-е место), СДМ-Банк (82-е место), а также банки «Приморье» (100-е место) и «Левобережный» (72-е место).

Крупнейший частный Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США с апреля. Совкомбанк, также входящий в топ-10 России, попал под «бан» в день начала войны — 24 февраля 2022 года.

Из крупных частных российских банков США «пощадили» лишь «Тинькофф». Однако он может попасть под 10-й пакет санкций Евросоюза, который сулит банку отключение от SWIFT.

Среди госбанков лишь Газпромбанк остается вне блокирующих мер американского Минфина. Однако на ГПБ, обслуживающий платежи за газ, распространяются «теневые санкции», которые американские банки вводят без анонса властей.

В январе ГПБ — третий в РФ по размеру активов — получил уведомления о закрытии корсчетов американскими JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY). С 27 января банк прекратил трансграничные переводы в долларах и призвал клиентов переключиться на другие валюты.

С лета российские банки массово получали письма от американских контрагентов, включая JP Morgan и Сitigroup, о закрытии долларовых корсчетов. В результате к концу августа в стране почти не осталось банков, сохраняющих доступ к главной расчетной валюте мира, жаловалась председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина.

Дополнительные меры, объявленные в годовщину начала войны в Украине, призваны «привлечь Россию к ответственности за агрессию» и увеличить «экономическую цену», которую приходится платить режиму Владимира Путина, говорится в заявлении Белого дома.

«Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами и использовать все доступные экономические инструменты, чтобы нарушить способность России вести войну и подорвать ее экономику», — подчеркивает Белый дом. (moscowtimes.ru)