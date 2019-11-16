Удар по Украине через Молдову

Политический кризис в Молдове завершился формированием правительства меньшинства. В его состав вошли представители Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Неформальным лидером партии является президент Игорь Додон. Не случайно, что из 11 министров 6 работали его советниками.

Политический кризис, обострившийся в первой декаде ноября, фактически начался после парламентских выборов в феврале. Тогда ни одной из партий не удалось получить абсолютное большинство и до начала лета велись бесплодные переговоры о формировании коалиции.

Дело сдвинулось после того как под влиянием внешних сил пророссийски ориентированные социалисты из ПСРМ и прозападный блок партий ACUM образовали коалицию. Одна из лидеров последнего Майя Санду стала премьер-министром, а министрами в большинстве своем также из блока ACUM. Что-то было не совсем естественное в такой коалиции, поэтому многие обозреватели и эксперты предрекали кабинету не очень долгий срок функционирования. Так и получилось.

Правительство Санду начало движение в двух направлениях. Во-первых, изменилась внешнеполитическая ориентация Молдовы. Она стала полностью прозападной. Как результат ухудшились отношения с Приднестровьем.

Во-вторых. Декларировалась и в чем-то началась борьба с коррупцией. Естественно это встретило сильнейшее сопротивление в прокуратуре и судах. Последовали увольнения наиболее одиозных чиновников, которые восстанавливались через суды. Прокуратура откровенно саботировала расследование коррупционных дел. Собственно проблема назначения генерального прокурора и стала формальным поводом для вотума недоверия правительству.

К этому следует добавить и некоторые ошибочные решения и действия лидеров блока ACUM, которые вызвали определенное непонимание среди его сторонников. В какой-то момент была упущена очень важная работа по подготовке к местным выборам, что и сказалось на их результатах.

В двух турах местных выборов блок ACUM понес некоторые потери, но наиболее болезненным было поражение на выборах примара (мэра) столицы Кишинева. Впервые за очень многие годы их выиграл кандидат социалистов.

Все это добавило уверенности социалистам, что у них уже нет необходимости быть в противоестественной коалиции, и было инициировано голосование по вотуму недоверия.

Одних голосов ПСРМ для этого было недостаточно, но против кабинета Санду выступили также депутаты от Демократической партии, которые не простили ACUM преследования их лидера олигарха Владимира Плахотнюка. К тому же его Демократическая партия неплохо выступила на местных выборах, и тем самым опровергла мнение о ее политической кончине.

Как обычно в молдавской политике очень важным оказался внешний фактор. Нам уже приходилось отмечать, что Москва буквально навязала социалистам летнюю коалицию с ACUM. При этом, кроме чисто молдавских, преследовались и другие цели.

Первое. В Кремле опасались, что затягивание с формированием кабинета приведет к досрочным выборам, а в политической атмосфере поздней весны они бы однозначно усилили позиции ACUM. Чтобы противостоять этому ПСРМ заставили пойти на такую коалицию.

Второе. Дестабилизации Молдовы опасались на Западе. В первую очередь в Румынии. С этой точки зрения хоть какая-то коалиция была предпочтительней, чем развертывание противостояния. Повторения какого-то подобия киевского Майдана, а в Кишиневе в 2008 году нечто подобное произошло, на Западе категорически не хотели. Такое развитие событий могло привести к обострению отношений с Приднестровьем и перевода молдавского конфликта из замороженного в горячее состояние. Сказывалась также неопределенность политической ситуации в Украине после президентских выборов и подготовки к выборам парламентским.

Третье. В Молдове Москва попыталась найти асимметричный вариант модели сотрудничества пророссийских и прозападных сил. В дальнейшем распространить его на Украину и Грузию.

Возможно, что этот вариант мог существовать какое-то время, но к сентябрю кардинально изменилась ситуация вокруг возможного урегулирования донбасского конфликта. В Москве согласие Киева на реализацию формулы Штайнмайера, разведение войск в Золотом и Петровском, а также подготовку к встрече президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии в нормандском формате восприняли как свою безусловную политическую победу. Киев, как считают в Москве, вынужден будет согласиться на российские условия по Донбассу, что ослабит западный вектор в его политике и поэтому важно, чтобы в Молдове было безусловное пророссийское политическое руководство.

В ход пошел один из планов Москвы по окружению Украины. Не полным, так как на западе граница с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией не подконтрольна Москве, но охватить с юго-запада очень желательно.

В Приднестровье находится хоть и не очень многочисленный российский контингент, но определенную угрозу Одессе и Виннице он создать может. В этом смысле Молдова очень важная для Москвы в военно-стратегическом плане, так как находится между Украиной и Румынией. По мысли российских генералов это дает определенные военные преимущества. В свое время Сталин и Жуков их оценили и настояли на присоединении Бессарабии, будущей Молдавской ССР, а теперь Молдовы, к СССР. Соответственно в Берлине забеспокоились настолько, что начали подготовку к войне с Советским Союзом.

Еще один аспект. Москва на примере Молдовы хочет продемонстрировать, что Запад фактически не может ей противостоять на постсоветском пространстве. Только от Кремля зависит, какое правительство будет, например, в Кишиневе.

Второй адресат — это Киев и президент Владимир Зеленский. Судя по московской пропаганде на грани истерики, Украине остается только капитулировать, а молдавский пример показывает направление дальнейших деструктивных действий Кремля.

Сейчас усиленно внедряется мысль, что никому Запад на постсоветском пространстве не поможет и Москва не остановится ни перед чем, вплоть до вооруженной агрессии.

Следующий адресат — это страны Балтии, а с ними и Польша. Не важно, что они входят в НАТО. В Кремле считают, что Трамп настолько расшатал эту организацию, что она просто не в состоянии выполнить требование статьи 5 Атлантической хартии о коллективной безопасности и обороне.

Пророссийская агентура в странах Балтии сейчас усиленно распространяет подобные тезисы и заодно требует отказа от так называемой русофобской позиции балтийских государств. Либо они согласятся на требования России, как это сделали в Кишиневе и должен будет сделать Киев, либо их ожидает гибридная агрессия зеленых человечков по крымской модели.

Хотя сейчас в Киеве заняты подготовкой к нормандскому саммиту и острой борьбой вокруг закона о продаже земли в частную собственность, происходящее в Молдове воспринято с большим беспокойством. В силу того, что Молдова не граничит с Россией и без Украины ей никак не обойтись, Москва на каком-то этапе воздержится от откровенных антиукраинских действий, исходящих от Кишинева. Тем не менее, от этого опасность не уменьшается, и принимать какие-то меры противодействия все равно придется.

Развитие событий в Молдове будет напрямую зависеть от результатов встречи в Париже в нормандском формате и как их встретит украинское общество. Очень может быть, что в Москве несколько поспешили бить в литавры по поводу своей победы в Кишиневе и Киеве.