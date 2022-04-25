В конце прошлой недели российские военные наконец-то объявили цели второго этапа спецоперации: укрепиться в Донбассе и Южной Украине.

Тут самым интересным и новым моментом является то, что российские военные не забыли важность укрепления на этих территориях, особенно в Южной Украине, с точки зрения другого не менее важного аспекта: эти территории близки к молдавскому Приднестровью, где по мнению российских военных, притесняют русскоязычное население.

Отсюда можно сделать вывод, что Москва не забывает и Кишинев. На самом деле, так должно было быть и тут ничего удивительного нет, несмотря на то, что с самого начала украинского конфликта Молдова не раз объявляла, что хоть она намерена интегрироваться в ЕС, все же не имеет планов касательно НАТО, т.к. по Конституции Молдова — нейтральное государство.

Но мы в предыдущих статьях не раз отмечали, что, если Москва в Украине добьется своей цели, тогда новым адресом давления для нее будут Грузия и Молдова, по той простой причине, что возврат к советской символике вовсе не пустое явление, нет, Путин всерьез намерен восстановить бывший СССР.

А так, когда думаешь о политике современной России, на ум сразу приходит только одно известное выражение: этнический ирредентизм. Есть такая тенденция, которая называется этническим ирредентизмом и предусматривает объединение всех территорий, где проживают части какого-то этноса.

Москва именно так относится к проблемам русского или русскоязычного этноса. Именно поэтому она имеет территориальные притязания к отдельным государствам, особенно, к соседним.

Что касается «будущих планов» России, она проводит референдумы в Абхазии и Южной Осетии, чтобы присоединить их территории к себе. Хотя Грузия является из тех постсоветских стран, которую США и Запад активно поддерживают. Но еще раз заметим, что, если у России украинская кампания получится, она возьмется за Молдову и Грузию. Тут она за сравнительно короткие сроки добьется успеха, потому что у этих двух государств людских ресурсов недостаточно, чтобы вести войну с Москвой.

Да, у Украины большие людские ресурсы, военно-промышленный комплекс и т.д. По крайней мере, в классических войнах главным фактором являются людские ресурсы. У демократических стран Запада же есть одна проблема: у них ограниченные возможности, касательно людских ресурсов, т.к. они не могут свободно распоряжаться людскими ресурсами. То, что Запад не стал вмешиваться в украинскую войну в большей степени связано именно с этим обстоятельством, нежели ядерным. Они опасаются людских потерь. Поэтому США и страны Запада всячески поддерживая Украину, все же не воюют на ее стороне…

Еще раз заметим, что у Украины людских ресурсов достаточно. Плюс, в военном плане украинцы достаточно опытны. В СССР три министра обороны были украинского происхождения. Вдобавок, это страна имеет довольно длительный опыт сопротивления Москве – не только в военно-политическом, но и в идеологическом плане.

Поэтому еще раз заметим, что эта война станет болотом для Москвы. Потому, что она представляет собой войну за новый миропорядок.

Плюс, в памяти еще сохранился весьма известный афганский прецедент. СССР не только проиграл эту войну, она стала началом распада огромной империи.

Украина также может стать новым Афганистаном. Несмотря на то, что советские войска Кабул взяли всего за один день, тут Россия за два месяца не смогла взять не только Киев, на даже такие города, как Харьков, Мариуполь и т.д. Значит, и Украина может стать в этой войне победителем…