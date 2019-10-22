Участие Азербайджана в Движении Неприсоединения – правильный выбор руководства

25 -26 октября 2019 года Баку примет XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения Неприсоединения (ДН). Представители 158 стран подтвердили участие на саммите, тема которого «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами».

Несмотря на относительно недолгий срок пребывания нашей страны в организации — Азербайджан стал ее полноправным членом 26 мая 2011 года, а с октября председательство в ДН переходит к Азербайджану. Решение об этом было принято на предыдущем саммите организации в сентябре 2016 года в Венесуэле. Движение неприсоединения объединяет государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период «холодной войны».

Комментируя «Зеркало» участие Азербайджана в данной организации, политолог Зердушт Ализаде сказал, что если посмотреть историю организации Движения Неприсоединения, то когда-то это была очень влиятельная организация, объединившая много сильных государств .

«Данная организация имела вес и силу в пору противоборства двух политико-экономических систем (СССР и США). Отдавая предпочтение той или иной стороне, она заставляла считаться со своим мнением. Но после того как мировая система социализма рухнула и осталась только мировая система капитализма, данная организация потеряла свои возможности и авторитет в мировой политике. Тем не менее, это движение дает возможность странам, которые не хотят примкнуть к военным блокам, быть солидарными», считает эксперт.

По его словам, для Азербайджана участие в данной организации очень полезно.

«Это дает стране возможность независимо заявить о том, что она свой выбор сделала в пользу нейтралитета. С другой стороны, это не позволяет внешним игрокам склонять Азербайджан в ОДКБ или НАТО. В том числе страны Движения Неприсоединения солидарны в голосовании в международных организациях», — добавил Ализаде.

Эксперт также сказал, что с экономической точки зрения это организация значения не имеет, но с идеологической точки зрения участие Азербайджана в данной организации полезно. «Это правильный выбор нашей власти».

«Начнем с того, что по численности стран в этой организации, она уступает только ООН. Это вторая глобальная организация. Практически все латинские страны являются либо членами этой организации, либо наблюдателями, все страны Африки (кроме Южного Судана), Ближнего Востока, Южной Азии, а из СНГ членами этой организации являются Азербайджан, Туркменистан и Беларусь. Председательствовать в данной организации почетно и ответственно», — считает политолог Ильгар Велизаде.

По его словам страна председатель может инициировать какие-то приоритеты в развитие организации.

«Азербайджан может использовать потенциал этой организации и говорить о проблемах в нашем и регионе и акцентировать на решение в рамках международно-признанных прав и норм. То, что в итоговом документе был вынесен вопрос Карабаха, является важным условием лишний раз получить поддержку в этом вопросе. Поэтому данная организация является хорошей площадкой для продвижения своих интересов», — полагает эксперт.

Он также добавил, что все страны организации против блокового противостояния.

«Дело в том, что сегодня в мире наблюдается повальная ревизия международного права. Оно нигде не действует. В одних случаях, когда нарушается международное право, государство нарушитель не несет никакой ответственности, в другом случае все вспоминают о международном праве».

Такой подход больше всего наносит ущерб таким странам-членам организации Неприсоединения, которые, к сожалению, находятся в уязвимом положении. Например, Азербайджан, у которого территории оккупированы больше 20 лет, а к стране агрессору никаких санкций не применяется, в то время как антитеррористическая операция Турции в северной Сирии подвергается жесткой критике», — резюмировал он.