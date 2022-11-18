В законопроекте о внесении изменений в закон «О дорожном движении» (первое чтение) предлагается установить требование о государственной регистрации всех транспортных средств с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км в час и обеспечении их государственным регистрационным знаком.

Как сообщает АПА, об этом на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству заявил член комитета Кямаль Джафаров.

В то же время, согласно другому изменению, при изменении цвета транспортного средства предусматривается требование о его государственной регистрации и постановке на учет в течение 10 дней.

В законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение) установлен порядок установления ответственности за все виды административных правонарушений, связанных с нарушением правил остановки или стоянки, на основании решений, составленных в электронном виде с использованием специальных технических средств с функциями фото-или видеорегистрации.