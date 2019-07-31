У исключения Турции из программы F-35 нет правовой основы, заявили в Анкаре

«Мы выполнили наши обязательства по программе F-35. Исключение нас из программы не имеет никакой правовой основы. Если наших сотрудников не возьмут (в программу — ред.), то мы не будем (её — ред.) оплачивать. Мы передали наше желание остаться в проекте», — цитирует газета Cumhuriyet главу секретариата.