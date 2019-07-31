У исключения Турции из программы F-35 нет правовой основы, заявили в Анкаре

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у США нет правовых основ для исключения Анкары из программы F-35.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

«Мы выполнили наши обязательства по программе F-35. Исключение нас из программы не имеет никакой правовой основы. Если наших сотрудников не возьмут (в программу — ред.), то мы не будем (её — ред.) оплачивать. Мы передали наше желание остаться в проекте», — цитирует газета Cumhuriyet главу секретариата.

«Это решение, принятое самостоятельно партнерами по проекту… Мы предприняли меры, чтобы попытаться открыть другие двери, если нам не оставят другого выбора», — заявил Демир.
| 2019-07-31T16:01:12+00:00 31 июля 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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