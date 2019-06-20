Тяжкие думы фокусников на дороге

Это лето в одном южном городе выдалось особо жарким. Не только в плане температуры воздуха, но и в смысле «горячих» новостей, которые заставляли буквально плавиться мозги лучших людей этого полиса. Вот, к примеру, пришла новость о том, что сотням тысяч граждан южного города существенно, почти наполовину, подняли зарплаты и пенсии. Казалось бы — прекрасный повод для радости. Но, не все так просто.

Ведь, среди тех, кому повысили зарплату были и всеми признанные мастера фокусов на дороге. Кто из жителей южного города не встречал аккуратно выглаженную физиономию этих чародеев, зачастую останавливающих авто для произнесения фразы: «Маа сифтя вер!»? Какой Копперфильд, какой Гудинни? Эти маги и чародеи с помощью своей волшебной палочки умудрялись способствовать перелету денежных средств местных владельцев авто в собственные карманы.

Да, не все заработанное непосильным трудом в конечном итоге доставалось фокусникам с большой дороги. Им приходилось делиться и с начальством, у которого, в свою очередь, также было начальство. И у всех у них были свои планы, потребности. Часто в виде покупки ресторанов, объектов недвижимости. Причем, не только в южном городе, но и в братской стране. В общем, всем участникам этого шапито хватало на хлеб с маслом и черной икрой.

И однажды, в этой связи, чуть не случился лютый скандал. Дело в том, что фокусникам с большой дороги, которые привыкли демонстрировать своим согражданам все новые чудеса обогащения с помощью волшебной палочки, выдавались и карточки на которые начислялась их зарплата. Ее размер был несопоставим с реальными доходами фокусников. В итоге, они умудрялись по несколько месяцев не снимать с карточки зарплату.

Проверяющие органы, ошеломленные таким чудом выживания в исполнении кудесников жезла и свистка, в итоге вынуждены были задать вопрос: «Почему не снимаете зарплаты с карточек и на что вообще существуете?». Вопрос, конечно, был очень смешной. Особенно для людей знающих секреты фокусов. Но, так или иначе, скандал тогда имел продолжение. Генералы шапито грозно одернули своих подчиненных. Мол, не наглейте! Снимайте деньги с карточек заработной платы не отходя от кассы.

Кончилось это в итоге тем, что некоторые фокусники, что сами чудеса на дорогах не показывали, но собирали урожай средств, вырученных от этих ежедневных шоу, перевели свои карточки заработной платы… водителям и прочей челяди. Чтобы процесс снятия средств имел место регулярно, и чтобы челядь получала этакий довесок к основной зарплате. И вот теперь, после последнего повышения зарплат в южном городе, у фокусников на дороге возникло два вопроса. Первый — продолжать ли обогащать свою челядь или все же снизойти до получения своей зарплаты? Второй — не повысить ли, вслед за зарплатой, стоимость тех фокусов, что демонстрировали на дорогах мастера жезла и свистка. Да, жарким и неспокойным оказалось это лето в южном городе…