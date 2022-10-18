Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Решение опубликовано в понедельник, 17 октября, в системе обеспечения законодательной деятельности.

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу — Андрей Картаполов — и его первый зам Андрей Красов.

Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 сегодня. (DW)