Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии

Военные Турции и США ведут активную работу над созданием Центра совместных операций по Сирии, сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Центр совместных операций призван планировать и координировать шаги по формированию “зоны безопасности” на севере Сирии.

«В приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа ведется работа над созданием базы для деятельности турецко-американского центра. В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек. Поставлена цель в кратчайшие сроки задействовать Совместный центр операций. Активные шаги в данном направлении продолжаются», — отметили в ведомстве.