Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии

Военные Турции и США ведут активную работу над созданием Центра совместных операций по Сирии, сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Центр совместных операций призван планировать и координировать шаги по формированию “зоны безопасности” на севере Сирии.

«В приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа ведется работа над созданием базы для деятельности турецко-американского центра. В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек. Поставлена цель в кратчайшие сроки задействовать Совместный центр операций. Активные шаги в данном направлении продолжаются», — отметили в ведомстве.

| 2019-08-13T18:53:05+00:00 13 августа 2019, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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