Соединенные Штаты выступают за углубление сотрудничества с Турцией. Об этом заявила Anadolu помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, интересы Вашингтона и Анкары по многим направлениям совпадают и две страны могут многое сделать вместе.

«Диалог между США и Турцией продолжается на регулярной основе. Наши связи основаны на прочной оборонной базе сотрудничества», — сказала она.

Касаясь темы возращения 1,4 млрд долларов, перечисленных Анкарой в рамках программы разработки самолетов пятого поколения F-35, а также вероятных поставок самолетов F-16 Турции, Донфрид отметила, что обсуждения по данным вопросам продолжаются. «Я уверена, что благодаря совместной работе мы достигнем решения вопроса», — сказала она.

Дипломат выразила готовность к скорейшему прибытию в Анкару с целью личного участия в диалоге по устранению разногласий.

Она также отметила, что сожалеет в связи с реакцией Анкары на усиление военного присутствия США в Греции. «Расширение оборонного сотрудничества Соединенных Штатов с какой-либо из стран НАТО – позитивный момент. Мы подходим с той же призмы и к оборонным связям с Анкарой. Вашингтон выступает за активизацию сотрудничества со странами-партнерами. В этом суть нашего диалога с Афинами», — сказала дипломат.

На вопрос о причинах различий в подходах Вашингтона к Индии и Турции, которые заключили контракты на поставку ЗРК С-400, она отметила, что ставить Дели и Анкару на одну чашу весов в контексте закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) неверно.

«Каких-либо решений по вопросу Индии пока не принято. При этом Турция, как союзник США по НАТО, должна учитывать фактор применения данного закона», — сказала помощник госсекретаря США.

Донфрид добавила, что американская сторона намерена продолжить процедурный процесс в вопросе поставок F16. «Диалог по F16 будет продолжен в Вашингтоне в скором времени», — отметила она.

Дипломат наговорила много хороших слов, но каково реальное положение дел в американо-турецких отношениях? Они действительно глобально, стратегически крепки, несмотря на все наблюдаемые разногласия? Или это уже иллюзия? Не специалисту даже со стороны трудно понять подоплеку всего происходящего между Вашингтоном и Анкарой.

Своим мнением на этот счет поделился с # исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Хороший дипломат, тем более такого уровня, никогда не говорит «нет», напротив, он публично обязан демонстрировать оптимизм и давать надежду. Собственно, госпожа Карин Донфрин это великолепно продемонстрировала. Встреча Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Римского саммита НАТО позитивный сигнал, но, увы, проблемы, накопившиеся в отношениях между странами, одной встречей и даже несколькими работающими межгосударственными комиссиями быстро урегулировать не получится.

Прежде всего, давайте посмотрим на ключевые точки, которые создают напряжение в отношениях. Основных вопросов по сути два. Внешнеполитическая активность Эрдогана и внутриполитическая ситуация, оформившаяся после неудачного военного переворота и конституционных изменений 2017-18 года. На первом месте, без сомнений, стоит проблема российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Вашингтоном рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности. И эта проблема не ограничивается представлением только президентской команды. Помните, предыдущий президент Трамп попытался эту проблему спустить на тормозах, но столкнувшись с жестким сопротивлением в Сенате, вынужден был применить санкции.

Турция, в свою очередь, использует военное сотрудничество с Россией для поддержания российской заинтересованности в дальнейшем конкурентном сотрудничестве.

Помимо этого, Москва лелеет надежду, что она такими методами сумеет подорвать доверие между Анкарой и Вашингтоном насколько это возможно. Несомненно, эти намерения известны в Белом Доме и вокруг проблемы С-400 существует несколько компромиссных схем, которые в меньшей или большей степени могут урегулировать этот вопрос. При этом американский Конгресс настроен достаточно критически и любые возможные компромиссные решения будет принимать под увеличительным стеклом.

Следующая внешнеполитическая проблема — это Восточное Средиземноморье и добыча там газа и нефти. Эта проблема скорее лежит в плоскости Турция – ЕС, где последний не имеет серьезных рычагов влияния на Анкару. Но с учетом важности для Байдена восстановления доверительных отношений с Брюсселем в целом и с ключевыми европейскими странами в частности, европейско-американский альянс выглядит угрожающим. Более того, пропагандистские ресурсы правящей партии создали в турецком обществе ощущение «ни шагу назад», где любой мало-мальский компромисс по этому вопросу воспринимается как предательство национальных интересов.

Кроме этого остается противоречивым взаимодействие американцев и турок в Сирии с пресловутым курдским вопросом, воспринимаемым Эрдоганом крайне болезненно.

И это всего лишь внешнеполитический аспект. С учетом того, что американская администрация провозгласила своим ориентиром соблюдение прав человека, вокруг этого также существуют большие разночтения (тот же недавний демарш посольств по поводу Османа Кавалы).

В целом можно сказать, что существуют объективные и субъективные причины расхождения позиций Анкары и Вашингтона. Самостоятельная внешняя политика, проводимая Эрдоганом, создает напряжение в отношениях с целым рядом государств, что неудивительно. С другой стороны, Анкара нуждается во влиятельных союзниках и уже сейчас ощущает их дефицит. Такая комбинация позволяет говорить о возможности результативных переговоров, но их успех далеко не предопределен.