Будет создана рабочая группа, состоящая из представителей Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и представителей Главного управления турок и родственных сообществ за рубежом при правительстве Турции, а также подготовлен совместный план действий.

Cоглашение было достигнуто в ходе встречи представителей двух организаций в Анкаре.

Подробно рассказав о деятельности организации, заместитель председателя Главного управления Абдулхади Турус выразил заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским Агентством во многих областях.

Зампред Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Вюсал Гулиев и исполнительный директор организации Айгюн Алиева подчеркнули важность совместного сотрудничества институтов гражданского общества братских стран. Согласно достигнутой договоренности, рабочая группа начнет свою работу в ближайшее время.

В ходе визита азербайджанская делегация также посетила Великое национальное собрание Турции. Гостей приветствовал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым. Он выразил удовлетворение визитом официальных лиц агентства в Турцию и подчеркнул преимущества совместного сотрудничества. Шамиль Айрым также отметил необходимость обмена опытом в области законодательства обеих стран относительно институтов гражданского общества.