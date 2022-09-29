Командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны американских властей Минобороны США планируют разместить в Германии, пишет New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах.

Авторы материала указали на то, что раз Пентагон готовится тщательно следить за тем, как снабжаются украинские военные, то это означает долгосрочную поддержку Киева администрацией Джо Байдена.

План был представлен главой европейского командования США и главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Новый центр будет находиться «под единым командованием» американского генерала, который будет подчиняться напрямую Каволи.

В центр для работы будут направлены 300 человек, в штаб-квартиру в Висбадене.

Окончательное решение о создании нового подразделения должно быть принято в ближайшие недели. (Газета.Ру)