Турция и США обсудили тему зоны безопасности на северо-востоке Сирии

Начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. В ходе встречи Гюлер высказал мнения и ожидания Турции по зоне безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сайт Минобороны Турции.

Встреча состоялась в рамках заседания глав генштабов стран-участниц НАТО в столице Словении Любляне.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили тему безопасности НАТО.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что зона безопасности в Сирии, которую планируют создать Анкара и Вашингтон, должна простираться от турецкой границы на 30-40 километров вглубь сирийской территории.

«Турция заинтересована в выводе всех террористов YPG из зоны безопасности, и об этом проинформирована американская сторона. Достигнуты договоренности по контролю и координации действий в воздушном пространстве Сирии и обмену разведданными», — сказал Акар.