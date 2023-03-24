Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, американская база расположена возле нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор.

По военной базе было выпущено несколько ракет. Данных о жертвах или пострадавших не приводится.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР).