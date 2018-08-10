Турецкая лира обновила минимум

Турецкая лира в пятницу подешевела более чем на 10 процентов и обновила рекордный минимум курса к доллару на фоне сохраняющегося беспокойства о противоречиях Анкары и Вашингтона.

С начала года турецкая нацвалюта потеряла более трети стоимости.

Ранее падение курса лиры произошло после заявления администрации президента США о пересмотре вопроса о беспошлинном доступе Турции к американскому рынку, что может повлиять на турецкий экспорт в размере более $1,5 млрд.

Также падение курса турецкой валюты связывают с введнием минфином США санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

С другой стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры, заявив, что «у них есть доллары, но с нами наш народ, наш Аллах».

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| 2018-08-10T14:37:34+00:00 10 августа 2018, 15:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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