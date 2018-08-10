Турецкая лира обновила минимум

Турецкая лира в пятницу подешевела более чем на 10 процентов и обновила рекордный минимум курса к доллару на фоне сохраняющегося беспокойства о противоречиях Анкары и Вашингтона.

С начала года турецкая нацвалюта потеряла более трети стоимости.

Ранее падение курса лиры произошло после заявления администрации президента США о пересмотре вопроса о беспошлинном доступе Турции к американскому рынку, что может повлиять на турецкий экспорт в размере более $1,5 млрд.

Также падение курса турецкой валюты связывают с введнием минфином США санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

С другой стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры, заявив, что «у них есть доллары, но с нами наш народ, наш Аллах».