Турецкая валюта в свете ситуации вокруг зерновой сделки начала терять в цене по отношению к доллару и евро и обновила в понедельник исторический минимум.

Как свидетельствуют данные торгов, турецкая лира торгуется на отметке 26,31 за 1 доллар.

Ранее Центральный банк Турции увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости и стала торговаться на уровне 26 лир за 1 доллар. (ТАСС)