ЦИК Украины продолжает регистрацию кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в среду зарегистрировала 675 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий на внеочередных выборах в Верховную раду Украины 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«В частности, зарегистрированы 224 кандидата в народные депутаты по списку ВО «Свобода»; 217 — Радикальной партии Олега Ляшко; 175 — политической партии «Голос» [лидер — музыкант Святослав Вакарчук]; 59 — ВО «Факел», — сказано в сообщении.

Таким образом, отмечает ЦИК, «по состоянию на 19 июня Центризбирком зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки пяти политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля».

| 2019-06-19T23:18:12+00:00 20 июня 2019, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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