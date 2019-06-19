ЦИК Украины продолжает регистрацию кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в среду зарегистрировала 675 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий на внеочередных выборах в Верховную раду Украины 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«В частности, зарегистрированы 224 кандидата в народные депутаты по списку ВО «Свобода»; 217 — Радикальной партии Олега Ляшко; 175 — политической партии «Голос» [лидер — музыкант Святослав Вакарчук]; 59 — ВО «Факел», — сказано в сообщении.

Таким образом, отмечает ЦИК, «по состоянию на 19 июня Центризбирком зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки пяти политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля».