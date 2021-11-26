Три кандидата в депутаты парламента Кыргызстана от «Партии зеленых» на предстоящих в воскресенье парламентских выборах подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом заявил старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Дамир Суваналиев на заседании Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики, сообщило агентство АКИпресс.

По его данным, Суваналиев отметил, что кандидаты на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.

Ранее в пятницу ГКНБ Кыргызстана сообщил, что ведомством совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. По данным ГКНБ, были получены данные о группе лиц, планирующих «организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти». По данному факту начато досудебное расследование по статье «Приготовление к насильственному захвату власти» УК республики.