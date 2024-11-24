Группировка Jamaat Ansarullah, базирующаяся в Афганистане, готовится к боевым операциям в Таджикистане.

Об этом сообщает эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Серенко. Отмечается, что с каждым днем к группировке присоединяются все больше «джихадистов» из Сирии, Ирака, Пакистана и самого Афганистана. Лидер «Jamaat Ansarullah» избран руководителем военных операций на афгано-таджикской границе и территории самого Таджикистана.

Подконтрольная Талибану Jamaat Ansarullah, которую также называют «таджикским Талибаном», оппозиционная правительству Таджикистана группировка, базирующаяся в афганском г. Бадахшан на границе с Таджикистаном. Группировка была основана в 2006 г. и выступает за превращение Таджикистана в исламский эмират. Нынешний лидер организации Мухаммад Шарифов, также известный как Мехди Арсалан, является гражданином Таджикистана. (АзфронТ