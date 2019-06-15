Цены на азербайджанскую нефть остаются стабильными

На прошедшей неделе (10-13 июня) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», составила 64,31 доллара за баррель, что на 0,44 доллара меньше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 65,24 доллара за баррель, минимальная – 63,2 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские — Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию — по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.