Уровень потребительских цен в США остается слишком высоким. Это признал в среду американский президент Джо Байден.

«Сегодня я хотел бы поговорить здесь об одном из самых насущных для жителей Америки экономических вопросов. <…> Первое — это снижение цен. Второе — обеспечение того, чтобы наши магазины были заполнены [товарами]. Третье — возвращение большого числа людей назад к работе. <…> Сегодняшний экономический доклад [министерства труда] показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. <…> Все, от галлона бензина до буханки хлеба, стоит дороже. <…> Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать», — сказал президент США, выступая в Балтиморе (штат Мэриленд). Глава государства подчеркнул, что в стране при этом наблюдаются «самые высокие за десятилетия темпы роста [экономики] и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года». «Но у нас тоже есть проблемы. Многие люди ощущают неопределенность по поводу экономики, и мы знаем, почему [это происходит]. Они видят высокие цены», — продолжил глава Белого дома.

Речь Байдена была посвящена его программе развития инфраструктуры США. Ранее соответствующий план в объеме более $1 трлн был утвержден обеими палатами Конгресса США, как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден подпишет его в понедельник, 15 ноября. «Это уникальная инвестиция в создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, модернизацию нашей инфраструктуры, превращение [необходимости преодоления] климатического кризиса в возможность <…>, [эта программа] ставит нас на путь к победе в экономической конкуренции XXI века, с которой мы сталкиваемся применительно к Китаю и остальному миру. Китай обходит нас по расходам на исследования и разработки. Китай опережает и те другие страны тоже», — отметил Байден.(ТАСС)